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Кубок короля. Победы Леганеса, Реал Сосьедада, Сельты, вылет Лас-Пальмаса и Вальядолида
Воскресные матчи 1/16 финала кубка Испании также принесли сенсационные результаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу первый матч дня принес достаточно неожиданный результат. Один из лидеров Сегунды "Эльче" разгромил представителя Примеры "Лас-Пальмас" с неприличным счетом 4:0.
1/16 финала кубка Испании. Эльче. "Эстадио Мануэль Мартинес Валеро"
Эльче (II) - Лас-Пальмас 4:0
Голы: Мендоса, 44, Аффенгрубер, 56, Салинас, 61, Фернандес Меркау, 71
Очередной командой Примеры, прекратившей борьбу за кубок, стал "Вальядолид". Представитель третьего (!) испанского дивизиона Оуренсе дважды проигрывал по ходу матча, но в итоге сумел вырвать победу.
1/16 финала кубка Испании. Оуренс. "Эстадио де Коуту"
Оуренсе (III) – Вальядолид 3:2
Голы: Нориега, 17, Х. Ромос, 32, А. Санчес, 52 - Моро, 15, Амалла, 24
Честь Примеры отстоял "Леганес", который в волевом стиле одолел на выезде представителя Сегунды - "Картахену" благодаря голам Мунира Эль-Хаддади и Рабы.
1/16 финала кубка Испании. Картахена. "Эстадио Мунисиполь Картагонова"
Картахена (II) - Леганес 1:2
Голы: Муньос, 17 - Мунир Эль-Хаддади, 28, Раба, 51
Определенные трудности возникали у "Реал Сосьедад" в противостоянии с "Понферрадиной" из третьего дивизиона. Первый тайм при равной игре завершился нулевой ничьей. Во втором тайме представитель элитного дивизиона все же доказал разницу в классе, забив 2 гола усилиями Оярсабаля и Мендеса.
1/16 финала кубка Испании. Понферсовет. "Эстадио Эль Торалин"
Понферрадина (III) - Реал Сосьедад 0:2
Голы: Оярсабаль, 54, Б. Мендес, 69
В последнем матче игрового дня сенсация тоже была близка. Представитель Сегунди "Расинг" выигрывал до 86 минуты у "Сельты", играя с 35-й в меньшинстве. Но все же гости дожали соперника, забив на 86 и 90+2 минутах. Интересно, что 2 из 5 голов были автоголами.
1/16 финала кубка Испании. Сантадер. "Эстадио Эль Сардинеро"
Рассинг (II) - Сельта 2:3
Голы: Мартин, 8, Х. Родригес, 70 (авт.) – Гонсалес, 20, 90+2, Кастро, 86 (авт.)
Удаление: Мантилья, 35
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