Кубок короля. Победы Леганеса, Реал Сосьедада, Сельты, вылет Лас-Пальмаса и Вальядолида

Сразу первый матч дня принес достаточно неожиданный результат. Один из лидеров Сегунды "Эльче" разгромил представителя Примеры "Лас-Пальмас" с неприличным счетом 4:0.

1/16 финала кубка Испании. Эльче. "Эстадио Мануэль Мартинес Валеро"

Эльче (II) - Лас-Пальмас 4:0

Голы: Мендоса, 44, Аффенгрубер, 56, Салинас, 61, Фернандес Меркау, 71

Очередной командой Примеры, прекратившей борьбу за кубок, стал "Вальядолид". Представитель третьего (!) испанского дивизиона Оуренсе дважды проигрывал по ходу матча, но в итоге сумел вырвать победу.

1/16 финала кубка Испании. Оуренс. "Эстадио де Коуту"

Оуренсе (III) – Вальядолид 3:2

Голы: Нориега, 17, Х. Ромос, 32, А. Санчес, 52 - Моро, 15, Амалла, 24

Честь Примеры отстоял "Леганес", который в волевом стиле одолел на выезде представителя Сегунды - "Картахену" благодаря голам Мунира Эль-Хаддади и Рабы.

1/16 финала кубка Испании. Картахена. "Эстадио Мунисиполь Картагонова"

Картахена (II) - Леганес 1:2

Голы: Муньос, 17 - Мунир Эль-Хаддади, 28, Раба, 51



Определенные трудности возникали у "Реал Сосьедад" в противостоянии с "Понферрадиной" из третьего дивизиона. Первый тайм при равной игре завершился нулевой ничьей. Во втором тайме представитель элитного дивизиона все же доказал разницу в классе, забив 2 гола усилиями Оярсабаля и Мендеса.



1/16 финала кубка Испании. Понферсовет. "Эстадио Эль Торалин"

Понферрадина (III) - Реал Сосьедад 0:2

Голы: Оярсабаль, 54, Б. Мендес, 69

В последнем матче игрового дня сенсация тоже была близка. Представитель Сегунди "Расинг" выигрывал до 86 минуты у "Сельты", играя с 35-й в меньшинстве. Но все же гости дожали соперника, забив на 86 и 90+2 минутах. Интересно, что 2 из 5 голов были автоголами.

1/16 финала кубка Испании. Сантадер. "Эстадио Эль Сардинеро"

Рассинг (II) - Сельта 2:3

Голы: Мартин, 8, Х. Родригес, 70 (авт.) – Гонсалес, 20, 90+2, Кастро, 86 (авт.)

Удаление: Мантилья, 35