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Несколько европейских топ-клубов заинтересованы в подписании перспективного экс-защитника Барселоны

Испания

Футболист играет в Ла Лиге

Несколько европейских топ-клубов заинтересованы в подписании перспективного экс-защитника Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сразу несколько европейских топ-клубов заинтересованы в подписании бывшего латераля "Барселоны".

Известно, что "Комо" и "Астон Вилла" являются одними из кандидатов на подписание 25-летнего фулбека "Сельты" Оскара Мингесы, который выступает за этот клуб уже на протяжении трех последних сезонов.

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"Сельта" готова отпустить своего игрока только в случае полной выплаты отступных. Руководство клуба не собирается садиться за стол переговоров и выслушивать предложения от других команд, что является препятствием для некоторых из этих клубов. Действующий контракт Мингесы с "кельтами" действует до конца июня 2026 года.

Также сообщается, что за игроком внимательно следит немецкий "РБ Лейпциг", а также итальянские "Рома" и "Милан".

В этом сезоне Оскар Мингеса провел 18 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись 2 голами и 5 ассистами. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается сейчас в 20 миллионов евро.

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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
06.01.2025 в 09:50
Реалу забивав в Ель-Класіко, але чомусь виявився непотрібним барсотушці. Ну звичайно, що Гарсії з Мартінесами кращі
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
06.01.2025 в 09:50
Реалу забивав в Ель-Класіко, але чомусь виявився непотрібним барсотушці. Ну звичайно, що Гарсії з Мартінесами кращі
Ответить
0
0

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