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Бывший звездный футболист Реала близок к тому, чтобы стать свободным агентом

Испания

Когда-то он зажигал на ЧМ-2014 в Бразилии

Бывший звездный футболист Реала близок к тому, чтобы стать свободным агентом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая звезда мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" может остаться без клуба.

По информации от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Хамес Родригес может покинуть "Райо Вальекано" в качестве свободного агента в ближайшие дни. Известно, что на между клубом и представителями игрока продолжаются переговоры о расторжении контракта. Футболист готов к новой главе в своей карьере.

Заметим, что ранее появлялись сообщения о том, что "Интер Майами" стремится подписать Хамеса Родригеса.

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В этом сезоне 33-летний Хамес Родригес провел семь игр в составе "Райо Вальекано" во всех турнирах, отметившись лишь одним ассистом. На известном портале Transfermarkt его стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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Хамес Родригес Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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