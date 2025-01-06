Севилья близка к трансферу ключевого игрока Карабаха

"Севилья" усилит атакующую линию своей команды, поскольку в этом сезоне они имеют проблемы с созданием и реализацией голевых моментов. "Нервионцы" с нескольких попыток, похоже, дожали "Карабах", который согласился отпустить своего ключевого игрока.

Как сообщает Marca, переход бразильца Жуниньо на "Рамон Санчес-Писхуан" практически завершен и ждет лишь обычные бюрократические формальности. "Севилья" заплатит за нападающего 4 млн евро плюс 1 млн в качестве бонусов, а также в "Карабах" сохранит за собой около 20% от прироста капитала в случае будущей продажи. Подписание контракта и прибытие игрока в Испанию для прохождения медицинских тестов должно состояться уже в ближайшее время.

Отметим, что в этом сезоне Жуниньо провел 26 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.