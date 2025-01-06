  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Севилья близка к трансферу ключевого игрока Карабаха
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья близка к трансферу ключевого игрока Карабаха

Испания

Осталось согласовать только формальности

Севилья близка к трансферу ключевого игрока Карабаха

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" усилит атакующую линию своей команды, поскольку в этом сезоне они имеют проблемы с созданием и реализацией голевых моментов. "Нервионцы" с нескольких попыток, похоже, дожали "Карабах", который согласился отпустить своего ключевого игрока.

Как сообщает Marca, переход бразильца Жуниньо на "Рамон Санчес-Писхуан" практически завершен и ждет лишь обычные бюрократические формальности. "Севилья" заплатит за нападающего 4 млн евро плюс 1 млн в качестве бонусов, а также в "Карабах" сохранит за собой около 20% от прироста капитала в случае будущей продажи. Подписание контракта и прибытие игрока в Испанию для прохождения медицинских тестов должно состояться уже в ближайшее время.

Отметим, что в этом сезоне Жуниньо провел 26 матчей, где отметился 10 голами и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Игрок Барселоны относительно ситуации вокруг регистрации Ольмо и Виктора: Будем надеяться, что этот вопрос можно решить
yellow-arrow
Бывший звездный футболист Реала близок к тому, чтобы стать свободным агентом
yellow-arrow
Несколько европейских топ-клубов заинтересованы в подписании перспективного экс-защитника Барселоны
Севилья Карабах (Агдам)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости