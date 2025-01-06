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Игрок Барселоны относительно ситуации вокруг регистрации Ольмо и Виктора: Будем надеяться, что этот вопрос можно решить

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Надежда умирает последней

Игрок Барселоны относительно ситуации вокруг регистрации Ольмо и Виктора: Будем надеяться, что этот вопрос можно решить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ситуация с регистрацией Дани Ольмо и Пау Виктора вызывает беспокойство на всех уровнях "Барселоны" - от руководства до игроков. Центральный защитник "сине-гранатовых" Рональд Араухо не остался в стороне от этой ситуации вокруг своих одноклубников.

"Это деликатный вопрос для наших товарищей по команде, но будем надеяться, что его можно решить. Как капитан, я пытался их успокоить. Мы немного волнуемся, потому что это два очень важных для нас игрока", - цитирует уругвайца Foot Mercato.

Отметим, что Ла Лига несколько дней назад официально отказала "Барселоне" зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую половину сезона.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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