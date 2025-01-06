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Реал может уволить Анчелотти по итогам этого сезона. Известно, кто прийдет на смену итальянскому наставнику

Испания

Все зависит от результатов

Реал может уволить Анчелотти по итогам этого сезона. Известно, кто прийдет на смену итальянскому наставнику

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" может уволить своего главного тренера Карло Анчелотти в конце этого сезона, если "сливочным" не удастся завоевать титулы.

Как сообщает издание Relevo, руководство "сливочных" пока полностью доверяет 65-летнему итальянскому специалисту и не собирается его увольнять, но все может измениться, в зависимости от результатов команды. Отмечается, что отсутствие трофеев в текущем сезоне приведет к тому, что Анчелотти будет вынужден покинуть клуб, а новым главным тренером станет Хаби Алонсо, который руководит леверкузенским "Байером".

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Если "Реал" выиграет Лигу чемпионов или трофей Ла Лиги, то Карло Анчелотти продолжит работать на своей должности до 2026 года, когда завершится его контракт. Также известно, что на данный момент план Хаби Алонсо заключается в том, чтобы остаться в леверкузенском "Байере" как раз до 2026 года, когда закончится его контракт с немецким клубом.

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Напомним, что сейчас "Реал" лидирует в Ла Лиге с 43 очками после 19 игр в чемпионате, а в Лиге чемпионов "сливочные" пока находятся на 20-й строчке в общей турнирной таблице.

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Андрей Журба
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