Барселона подала апелляцию в Высший спортивный совет Испании из-за решения по Дани Ольмо

На выходных Ла Лига и Федерация футбола Испании отказали в регистрации Ольмо и его товарища по команде Пау Виктора. Впрочем, Лапорта пытается бороться до последнего, не оставляя надежды решить этот вопрос в пользу "сине-гранатовых".

По информации Sky Sports, "Барселона" подала апелляцию в Высший спортивный совет Испании (CSD) в связи с отказом в регистрации Дани Ольмо. CSD является политическим органом, подчиненным министру спорта Испании. Решение ожидается не раньше завтрашнего дня, поскольку сегодня в стране выходной. "Барселона" не комментирует ситуацию до получения результата от CSD, а также открытого письма от около 10 фан-групп, которые обратились с призывом к президенту "Барсы" Жоану Лапорте уйти в отставку в связи с ситуацией вокруг регистрации Ольмо.

Отметим, что в первой части сезона 26-летний полузащитник записал в свой актив шесть голов и один ассист в 15 матчах, а Пау Виктор - два точных удара и одну результативную передачу в 17 поединках.