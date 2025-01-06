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Барселона подала апелляцию в Высший спортивный совет Испании из-за решения по Дани Ольмо

Испания

Лапорта не сдается

Барселона подала апелляцию в Высший спортивный совет Испании из-за решения по Дани Ольмо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На выходных Ла Лига и Федерация футбола Испании отказали в регистрации Ольмо и его товарища по команде Пау Виктора. Впрочем, Лапорта пытается бороться до последнего, не оставляя надежды решить этот вопрос в пользу "сине-гранатовых".

По информации Sky Sports, "Барселона" подала апелляцию в Высший спортивный совет Испании (CSD) в связи с отказом в регистрации Дани Ольмо. CSD является политическим органом, подчиненным министру спорта Испании. Решение ожидается не раньше завтрашнего дня, поскольку сегодня в стране выходной. "Барселона" не комментирует ситуацию до получения результата от CSD, а также открытого письма от около 10 фан-групп, которые обратились с призывом к президенту "Барсы" Жоану Лапорте уйти в отставку в связи с ситуацией вокруг регистрации Ольмо.

Отметим, что в первой части сезона 26-летний полузащитник записал в свой актив шесть голов и один ассист в 15 матчах, а Пау Виктор - два точных удара и одну результативную передачу в 17 поединках.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
06.01.2025 в 13:39
В лігу сексуальних реформ хай подають, шлємазли
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
06.01.2025 в 13:39
В лігу сексуальних реформ хай подають, шлємазли
Ответить
0
1

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