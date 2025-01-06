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Депортиво Минера - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания
Обновлено

Депортиво Минера - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Депортиво Минера - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" начнет свой путь в Кубке короля со стадии 1/16 финала матчем против "Депортиво Минеры" из четвертого испанского дивизиона. Ожидается, что в этом матче с первых минут на поле выйдет Андрей Лунин.

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Кубок Испании. 1/16 финала
6 января. 22:00. Картахена. "Эстадио Мунисиполь Картагонова"
"Депортиво Минера" ​​- "Реал"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Депортіво Мінера - Реал
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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