Экс-тренер Реала: Ханси Флик - это человек, который скрывается за маской серьезности... и за своим английским

После прихода Ханси Флика, игра "Барселоны" изменилась, и хотя сейчас они потеряли лидерство в Ла Лиге, многие находятся в восторге от работы немца в каталонском клубе. В интервью Suddeutsche Zeitung бывший тренер "Реала" Хорхе Вальдано отдал должное новому тренеру "сине-гранатовых".

"Ханси Флик - это человек, который скрывается за маской серьезности... и за своим английским. Поэтому мы не знаем, как его трактовать. Он говорил с нами через свою команду. Первые три месяца он звучал очень хорошо, но в последнее время он немного запинается, и мы проецируем его на Флика. Но его рассудительность способствует тому, что он мне нравится. Его отношение к футболу очень хорошее. То, как он собирает всех болельщиков после тренировки и позирует с каждым для селфи или дает автограф, - это блестяще.

Прежде всего, он производит на меня впечатление очень прямолинейного человека. Когда "Барселона" победила "Реал Мадрид" 4:0 в "Класико", команда захотела выходной. Он им не позволил, на следующий день они должны были тренироваться в десять часов. Не знаю, правомерно ли использовать это прилагательное, но в Испании мы считаем его очень, очень немецким. Однако иногда у меня возникает ощущение, что все, что запланировано, важнее всего остального", - сказал Хорхе Вальдано.