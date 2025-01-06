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Экс-тренер Реала: Ханси Флик - это человек, который скрывается за маской серьезности... и за своим английским

Испания

Бывший футболист пребывает в восторге от нынешнего рулевого каталонцев

Экс-тренер Реала: Ханси Флик - это человек, который скрывается за маской серьезности... и за своим английским

Getty Images/Global Images Ukraine

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После прихода Ханси Флика, игра "Барселоны" изменилась, и хотя сейчас они потеряли лидерство в Ла Лиге, многие находятся в восторге от работы немца в каталонском клубе. В интервью Suddeutsche Zeitung бывший тренер "Реала" Хорхе Вальдано отдал должное новому тренеру "сине-гранатовых".

"Ханси Флик - это человек, который скрывается за маской серьезности... и за своим английским. Поэтому мы не знаем, как его трактовать. Он говорил с нами через свою команду. Первые три месяца он звучал очень хорошо, но в последнее время он немного запинается, и мы проецируем его на Флика. Но его рассудительность способствует тому, что он мне нравится. Его отношение к футболу очень хорошее. То, как он собирает всех болельщиков после тренировки и позирует с каждым для селфи или дает автограф, - это блестяще.

Прежде всего, он производит на меня впечатление очень прямолинейного человека. Когда "Барселона" победила "Реал Мадрид" 4:0 в "Класико", команда захотела выходной. Он им не позволил, на следующий день они должны были тренироваться в десять часов. Не знаю, правомерно ли использовать это прилагательное, но в Испании мы считаем его очень, очень немецким. Однако иногда у меня возникает ощущение, что все, что запланировано, важнее всего остального", - сказал Хорхе Вальдано.

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Хорхе Вальдано Ханси Флик
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Источник:
Suddeutsche Zeitung
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
06.01.2025 в 15:50
Флік-молодець. Із цього збанкрутілого дитячого садочка зміг вижати максимум на старті, далі очікувано забуксував, але місце в ЛЧ я думаю ,що від ФКБАНКРУТ не дінеться, а це велике вже досягнення . А якщо деякі барсел@хи вважають, що це недостатньо, то хай аргументують чим можна цій барсотушці зарадити, виходячи із її нинішнього фінансового стану, а то тільки пи@дять
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
06.01.2025 в 15:50
Флік-молодець. Із цього збанкрутілого дитячого садочка зміг вижати максимум на старті, далі очікувано забуксував, але місце в ЛЧ я думаю ,що від ФКБАНКРУТ не дінеться, а це велике вже досягнення . А якщо деякі барсел@хи вважають, що це недостатньо, то хай аргументують чим можна цій барсотушці зарадити, виходячи із її нинішнього фінансового стану, а то тільки пи@дять
Ответить
1
1

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