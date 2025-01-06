  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Вильярреал проявляет интерес к защитнику Наполи
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вильярреал проявляет интерес к защитнику Наполи

Испания

Игрок фактически находится без игровой практики

Вильярреал проявляет интерес к защитнику Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рафа Марин прибыл в "Наполи" прошлым летом за 12 млн евро после великолепного сезона в аренде, проведенного в "Алавесе". Однако в Неаполе для центрального защитника все пошло не так, как ожидалось.

Как сообщает Relevo, ситуацией об отсутствии игровой практики у испанца хотел бы воспользоваться "Вильярреал". Хотя "желтая субмарина" имеет на этой позиции четырех игроков, однако Эрик Байи в основном борется с травмами, а Вилли Камбвала почти не играет. "Вильярреал" рассматривает возможность арендовать Рафу Марина до конца сезона, а также не исключает возможность опцию выкупа игрока.

Добавим, что в этом сезоне испанский защитник провел лишь 2 матча, и никакими результативными действиями он не отметился.

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Реала о проблеме адаптации Мбаппе в Мадриде: Во Франции футбол не имеет такого культурного значения, как в Испании
yellow-arrow
Арендованный голкипер Жироны покинет команду уже в январе
yellow-arrow
Экс-тренер Реала: Ханси Флик - это человек, который скрывается за маской серьезности... и за своим английским
Наполи Вильярреал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости