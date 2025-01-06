Вильярреал проявляет интерес к защитнику Наполи

Рафа Марин прибыл в "Наполи" прошлым летом за 12 млн евро после великолепного сезона в аренде, проведенного в "Алавесе". Однако в Неаполе для центрального защитника все пошло не так, как ожидалось.

Как сообщает Relevo, ситуацией об отсутствии игровой практики у испанца хотел бы воспользоваться "Вильярреал". Хотя "желтая субмарина" имеет на этой позиции четырех игроков, однако Эрик Байи в основном борется с травмами, а Вилли Камбвала почти не играет. "Вильярреал" рассматривает возможность арендовать Рафу Марина до конца сезона, а также не исключает возможность опцию выкупа игрока.

Добавим, что в этом сезоне испанский защитник провел лишь 2 матча, и никакими результативными действиями он не отметился.