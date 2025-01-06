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Арендованный голкипер Жироны покинет команду уже в январе

Испания

Вратарь присоединится к другому клубу

Арендованный голкипер Жироны покинет команду уже в январе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Арендованный голкипер "Жироны" Пау Лопес покинет испанскую команду уже в ближайшее время, чтобы вернуться в чемпионат Франции.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Маттео Моретто, "Марсель", которому принадлежит 30-летний испанский кипер, согласился расторгнуть с "Жироной" договор об аренде игрока. Пау Лопес вернется в Лигу 1, где будет выступать за "Ланс" во второй половине сезона, тоже на правах аренды.

Также отмечается, что соглашение между "Мареселем" и "Лансом" будет содержать опцию выкупа игрока для "кроваво-золотых".

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В этом сезоне Пау Лопес выходил на поле за "Жирону" только в одном матче Кубка Испании против "Логроньеса" на стадии 1/32 финала этого турнира, в котором "бело-красные" потерпели поражение в серии послематчевых пенальти.

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Марсель Пау Лопес Жирона Ланс
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Опубликовал: Андрей Журба
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