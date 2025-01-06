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Экс-игрок Реала о проблеме адаптации Мбаппе в Мадриде: Во Франции футбол не имеет такого культурного значения, как в Испании

Испания

К королевскому клубу приковано гораздо больше внимания, чем к Лиге 1

Экс-игрок Реала о проблеме адаптации Мбаппе в Мадриде: Во Франции футбол не имеет такого культурного значения, как в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Килиан Мбаппе еще далек от своей лучшей формы, которую он ранее демонстрировал в "ПСЖ". Француз неоднократно на протяжении нынешней кампании сталкивался с критикой за игру, которую он демонстрирует в "Реале". Бывший футболист "сливочных" Хорхе Вальдано отметил, что нападающему мадридцев надо привыкать к тому, что его выступления и жизнь будут обсуждать в Испании чуть ли не ежедневно.

"Это вопрос адаптации. Мбаппе впервые покинул свою страну, Францию, и это вывело его из зоны комфорта в социальном аспекте. Это могло привести к возникновению тревоги, а тревога - главный враг футболиста. Во Франции футбол не имеет такого культурного значения, как в Испании. Это можно просто увидеть на телеканале DAZN, который имеет, возможно, от 100 000 до 200 000 подписчиков во Франции. С другой стороны, "Реал Мадрид" является лидером новостей не только каждое воскресенье, но и по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам", - заявил Хорхе Вальдано.

Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провел 24 матча, где отметился 13 голами и 3 ассистами.

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Хорхе Вальдано Килиан Мбаппе
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Источник:
Suddeutsche Zeitung
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
06.01.2025 в 16:20
До 80% відсотків футболістів в Франції це темношкірі, і серед них йде боротьба на виживання, хто успішній, той виживає і стає багатим, забезпечуючи свої багатолюдську сім'ю до 5-ти поколінь. А в Іспанії- футбол це Релігія, і там грають спочатку для того щоб грати, а потім усі всілякі бонуси
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
06.01.2025 в 16:20
До 80% відсотків футболістів в Франції це темношкірі, і серед них йде боротьба на виживання, хто успішній, той виживає і стає багатим, забезпечуючи свої багатолюдську сім'ю до 5-ти поколінь. А в Іспанії- футбол це Релігія, і там грають спочатку для того щоб грати, а потім усі всілякі бонуси
Ответить
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