Экс-игрок Реала о проблеме адаптации Мбаппе в Мадриде: Во Франции футбол не имеет такого культурного значения, как в Испании

Килиан Мбаппе еще далек от своей лучшей формы, которую он ранее демонстрировал в "ПСЖ". Француз неоднократно на протяжении нынешней кампании сталкивался с критикой за игру, которую он демонстрирует в "Реале". Бывший футболист "сливочных" Хорхе Вальдано отметил, что нападающему мадридцев надо привыкать к тому, что его выступления и жизнь будут обсуждать в Испании чуть ли не ежедневно.

"Это вопрос адаптации. Мбаппе впервые покинул свою страну, Францию, и это вывело его из зоны комфорта в социальном аспекте. Это могло привести к возникновению тревоги, а тревога - главный враг футболиста. Во Франции футбол не имеет такого культурного значения, как в Испании. Это можно просто увидеть на телеканале DAZN, который имеет, возможно, от 100 000 до 200 000 подписчиков во Франции. С другой стороны, "Реал Мадрид" является лидером новостей не только каждое воскресенье, но и по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам", - заявил Хорхе Вальдано.

Добавим, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провел 24 матча, где отметился 13 голами и 3 ассистами.