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Ювентус хочет арендовать центрбека Барселоны

Испания

Но все будет зависеть от испанского клуба

Ювентус хочет арендовать центрбека Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" проявляет интерес к центральному защитнику "Барселоны" Рональду Араухо.

По информации La Gazzetta dello Sport, спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли рассматривает возможность аренды уругвайского футболиста в зимнее трансферное окно.

Однако, все будет зависеть от позиции "Барселоны". Каталонский клуб, несмотря на финансовые трудности, вряд ли захочет отпускать Араухо.

Добавим, что у Рональда контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Ювентус (Турин) Барселона Кристиано Джунтоли Рональд Араухо
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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