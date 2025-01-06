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Ювентус хочет арендовать центрбека Барселоны
Но все будет зависеть от испанского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" проявляет интерес к центральному защитнику "Барселоны" Рональду Араухо.
По информации La Gazzetta dello Sport, спортивный директор "Ювентуса" Кристиано Джунтоли рассматривает возможность аренды уругвайского футболиста в зимнее трансферное окно.
Однако, все будет зависеть от позиции "Барселоны". Каталонский клуб, несмотря на финансовые трудности, вряд ли захочет отпускать Араухо.
Добавим, что у Рональда контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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