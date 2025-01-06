Кубок Испании. Депортиво Минера – Реал 0:5. Королевский класс

Как и ожидалось, Карло Анчелотти сделал ротацию и дал возможность проявить себя игрокам, имеющим меньше игровой практики. Впервые с 10 ноября на поле появился Андрей Лунин, а наиболее экспериментальной была линия защиты, где рядом с игроками первой команды Ф. Гарсией и Асенсио появились представители "Кастильи" - Лоренсо и Агуадо. Полузащиту и атаку составили игроки первой команды, которые играют меньше. С капитанской повязкой вышел Модрич, а в центре нападения получил шанс проявить себя Эндрик. Из интересного у хозяев отметим появление на скамье запасных 21-летнего украинского голкипера Олега Олийныка, который на юношеском уровне выступал за "Днепр-1".

Со стартовых минут "Реал" взял мяч под свой контроль. И уже на третьей минуте счет мог быть 0:2, но два замечательных сейва после ударов Гюллера и Эндрика совершил Фран Мартинес. Но даже он был бессилен на 5 минуте, когда Вальверде подобрал мяч в штрафной и отправил его под перекладину ворот. 0:1. Через несколько минут удваивать счет мог Рауль Асенсио, замыкавший подачу с углового, но головой направивший мяч в сторону от правой стойки. Что не удалось Асенсио, сделал Камавинга. Эдуардо замкнул с близкого расстояния головой прострел Франа Гарсии. 0:2. Буквально сразу "Депортиво Минера" могла открывать счет своим голам, но дальний выстрел Мачадо пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.

Счет 0:3 сделал Арда Гюллер, пробивший с границы штрафной площадки, а мяч рикошетом от защитника влетел в ворота. Буквально сразу убийственные моменты имели Камавинга и Браим Диас. В первом случае француз не попал, а во втором блестяще сыграл Фран Мартинес. "Реал" уверенно контролировал мяч, но немного сбавил свой атакующий пыл. Активизировались мадридцы только к концу первого тайма. Сначала Гюллер пробил сильно, но по центру ворот, что не составило труда для Мартинеса. Буквально сразу же Эндрик вывел на ударную позицию Лоренсо, но его выстрел оказался неточным.

В начале второго тайма "Реал" сразу мог забивать четвертый. Браим Диас подхватил мяч и пробил из пределов штрафной, направив мяч в нескольких сантиметрах от левой стойки. Через несколько минут Модрич обыгрался с Браимом Диасом и словно рукой положил мяч в дальний угол ворот соперника, обновив свой бомбардирский рекорд самого старшего игрока, который забивал за "Реал". 0:4. Увеличивать разницу в счете мог Диас, нанесший удар в одно касание в левый нижний угол ворот, но Маринес в очередной раз был на высоте, выполнив блестящий сейв в прыжке. Активным впереди был Эндрик, пытавшийся воспользоваться своим шансом. Бразилец имел два убийственных момента, реализовать которые тоже помешал Мартинес.

В середине второго тайма на поле вышли Винисиус, Мбаппе и Васкес. Француз почти сразу же мог забить, но Мартинес был против такого развития событий. Активным сегодня также был Арда Гюллер, опасно пробивавший со штрафного, однако мяч лишь немного разминулся со стойкой. Все же Арда достиг своего конца матча, с близкого расстояния отправив круглого в правый нижний угол ворот. 0:5.



"Реал" уверенно побеждает "Депортиво Минеру" и выходит в ⅛ финала кубка короля, где спустя некоторое время узнает соперника. Счет мог быть значительно больше, если бы не хорошая игра Франа Мартинеса в рамке ворот хозяев. Что касается Лунина, то особых шансов проявить себя у него не было, ведь "Депортиво Минера" ​​нанесла лишь один несложный для голкипера удар по воротам.

1/16 финала кубка Испании.

Картахена. "Эстадио Мунисиполь Картагонова"

"Депортиво Минера" ​​- "Реал" 0:5

Голы: Вальверде, 5, Камавинга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55

"Депортиво Минера": Фран Мартинес – Хуанми (Щеффилд, 46), Молина, Монти (Бараджи, 46), Мас – Пипо (Пуянте, 63), Бритос Родригес, Вера (Санчис, 77), Пердомо Мачадо, Петкофф – Франси Кортадо, 63).

"Реал": Лунин – Ф. Гарсия, Р. Ассенсио, Д. Агуадо, Лоренсо (Васкес, 64) - Камавинга (Мбаппе, 63), Вальверде (Себальос, 46), Модрич (Винисиус, 63) - Гюллер, Эндрик, Диас (Андрес Чема, 67).

Предупреждение: Хуанми, 10