Известна оценка Лунина за матч Кубка Испании против команды 4-го дивизиона

Сегодня, 6 января, "Реал" сыграл против ФК "Депортиво Минера" в рамках 1/16 финала Кубка Испании (0:5).

Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридцев и отыграл до финального свистка.

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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинского голкипера в 6.7. Лучшим в команде Андрея оказался Арда Гюлер - 10.

Лунин совершил 1 сейв, отдал 100% точных передач и сделал 20 касаний к мячу.