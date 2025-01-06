Испания
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Известна оценка Лунина за матч Кубка Испании против команды 4-го дивизиона
Sofascore поставил украинцу 6.7
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 6 января, "Реал" сыграл против ФК "Депортиво Минера" в рамках 1/16 финала Кубка Испании (0:5).
Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридцев и отыграл до финального свистка.
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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинского голкипера в 6.7. Лучшим в команде Андрея оказался Арда Гюлер - 10.
Лунин совершил 1 сейв, отдал 100% точных передач и сделал 20 касаний к мячу.
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