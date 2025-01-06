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Известна оценка Лунина за матч Кубка Испании против команды 4-го дивизиона

Испания
Обновлено

Sofascore поставил украинцу 6.7

Известна оценка Лунина за матч Кубка Испании против команды 4-го дивизиона

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 января, "Реал" сыграл против ФК "Депортиво Минера" в рамках 1/16 финала Кубка Испании (0:5).

Андрей Лунин вышел в стартовом составе мадридцев и отыграл до финального свистка.

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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру украинского голкипера в 6.7. Лучшим в команде Андрея оказался Арда Гюлер - 10.

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Лунин совершил 1 сейв, отдал 100% точных передач и сделал 20 касаний к мячу.

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