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Родри- о возвращении на поле: Я хочу снова играть в этом сезоне

Испания

Игрок поделился своими мыслями

Родри- о возвращении на поле: Я хочу снова играть в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри уверен в том, что сможет вернуться на поле уже в этом сезоне.

"Да, да, да, да! Кроме того, я знаю себя, я человек, который хорошо восстанавливается. Позитивно настроен. Все идет очень хорошо. Я хочу снова играть в этом сезоне", - сказал футболист.

Напомним, что Родри выбыл из-за травмы крестообразной связки колена. Сейчас "Ман Сити" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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