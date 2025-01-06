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Родри- о возвращении на поле: Я хочу снова играть в этом сезоне
Игрок поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри уверен в том, что сможет вернуться на поле уже в этом сезоне.
"Да, да, да, да! Кроме того, я знаю себя, я человек, который хорошо восстанавливается. Позитивно настроен. Все идет очень хорошо. Я хочу снова играть в этом сезоне", - сказал футболист.
Напомним, что Родри выбыл из-за травмы крестообразной связки колена. Сейчас "Ман Сити" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
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