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Бывший соперник президента Барселоны хочет инициировать вотум недоверия действующему руководству

Испания

Ситуация накаляется

Бывший соперник президента Барселоны хочет инициировать вотум недоверия действующему руководству

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Бывший соперник президента "Барселоны" Жоана Лапорты Жорди Фарре хочет инициировать вотум недоверия действующему руководству.

Причиной такого шага стали неудачи клуба с регистрацией игроков, в частности Дани Ольмо и Пау Виктора.

По уставу клуба, для инициирования вотума недоверия необходимо собрать подписи 15% членов "Барселоны". Если это требование будет выполнено, то будет проведено голосование, во время которого для отставки Лапорты необходимо будет получить две трети голосов.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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