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Лунин отыграл на ноль. Депортиво Минера - Реал 0:5. Обзор матча и видео голов

Испания
Обновлено

Уверенная победа мадридцев

Лунин отыграл на ноль. Депортиво Минера - Реал 0:5. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал Мадрид" уверенно победил ФК "Депортиво Минера", который выступает в 4-м дивизионе, со счетом 0:5.

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Мадридцы полностью доминировали на поле.

Дубль оформил Арда Гюлер. Победа позволила "Реалу" выйти в следующий раунд турнира.

Читайте такжеКубок Испании. Депортиво Минера – Реал 0:5. Королевский класс

1/16 финала Кубка Испании
Картахена. "Эстадио Мунисипаль Картагонова"
"Депортиво Минера" - "Реал" 0:5
Голы: Вальверде, 5, Камавинга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55

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Кубок Испании. Депортиво Минера – Реал 0:5. Королевский класс
Реал (Мадрид)
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