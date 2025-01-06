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Лунин отыграл на ноль. Депортиво Минера - Реал 0:5. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа мадридцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал Мадрид" уверенно победил ФК "Депортиво Минера", который выступает в 4-м дивизионе, со счетом 0:5.
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Мадридцы полностью доминировали на поле.
Дубль оформил Арда Гюлер. Победа позволила "Реалу" выйти в следующий раунд турнира.
1/16 финала Кубка Испании
Картахена. "Эстадио Мунисипаль Картагонова"
"Депортиво Минера" - "Реал" 0:5
Голы: Вальверде, 5, Камавинга, 13, Гюлер, 28, 88, Модрич, 55
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