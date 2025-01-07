Трое игроков Барселоны могут покинуть клуб зимой

Трое игроков "Барселоны" могут покинуть каталонский гранд уже этой зимой.

По информации от издания Fichajes, среди кандидатов на выход есть сразу трое защитников "блаугранас": Эрик Гарсия, к которому проявляет серьезную заинтересованность "Жирона", Рональд Араухо, за которым внимательно следит "Ювентус" и опытный Андреас Кристенсен, в услугах которого заинтересованы "Ньюкасл" и "Астон Вилла".

Если руководству "сине-гранатовых" не удастся договориться с футболистами о продолжении сотрудничества, то они будут доступны на трансферном рынке уже в ближайшее время.

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Добавим, что контракты всех трех защитников с "Барселоной" заканчиваются в июне 2026 года.