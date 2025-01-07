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Трое игроков Барселоны могут покинуть клуб зимой
Их контракты с клубом заканчиваются в следующем году
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трое игроков "Барселоны" могут покинуть каталонский гранд уже этой зимой.
По информации от издания Fichajes, среди кандидатов на выход есть сразу трое защитников "блаугранас": Эрик Гарсия, к которому проявляет серьезную заинтересованность "Жирона", Рональд Араухо, за которым внимательно следит "Ювентус" и опытный Андреас Кристенсен, в услугах которого заинтересованы "Ньюкасл" и "Астон Вилла".
Если руководству "сине-гранатовых" не удастся договориться с футболистами о продолжении сотрудничества, то они будут доступны на трансферном рынке уже в ближайшее время.
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Добавим, что контракты всех трех защитников с "Барселоной" заканчиваются в июне 2026 года.
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