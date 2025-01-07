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Реал Мадрид неожиданно отказался от предложения подписать ключевого защитника Ливерпуля
Игрок не входит в планы королевского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" неожиданно отказался от предложения подписать ключевого защитника "Ливерпуля".
По информации от издания Relevo, представителям "Реала" было предложено подписать 33-летнего капитана мерсисайдцев Вирджила Ван Дейка, контракт которого истекает этим летом, на правах свободного агента. Однако испанский клуб отклонил данное предложение. Отмечается, что "сливочные" уверены в игроках своей команды.
Напомним, что "Реал" сейчас активно пытается заключить сделку с Трентом Александером-Арнольдом о его переходе на правах свободного агента.
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Ранее появлялась информация об интересе к Вирджилу ван Дейку со стороны "Барселоны" и нескольких итальянских топ-клубов.
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