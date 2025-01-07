Реал Мадрид неожиданно отказался от предложения подписать ключевого защитника Ливерпуля

Мадридский "Реал" неожиданно отказался от предложения подписать ключевого защитника "Ливерпуля".

По информации от издания Relevo, представителям "Реала" было предложено подписать 33-летнего капитана мерсисайдцев Вирджила Ван Дейка, контракт которого истекает этим летом, на правах свободного агента. Однако испанский клуб отклонил данное предложение. Отмечается, что "сливочные" уверены в игроках своей команды.

Читайте также Капитан Ливерпуля намекает о своем желании остаться в клубе

Напомним, что "Реал" сейчас активно пытается заключить сделку с Трентом Александером-Арнольдом о его переходе на правах свободного агента.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее появлялась информация об интересе к Вирджилу ван Дейку со стороны "Барселоны" и нескольких итальянских топ-клубов.