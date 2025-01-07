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Реал Мадрид неожиданно отказался от предложения подписать ключевого защитника Ливерпуля

Испания

Игрок не входит в планы королевского клуба

Реал Мадрид неожиданно отказался от предложения подписать ключевого защитника Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" неожиданно отказался от предложения подписать ключевого защитника "Ливерпуля".

По информации от издания Relevo, представителям "Реала" было предложено подписать 33-летнего капитана мерсисайдцев Вирджила Ван Дейка, контракт которого истекает этим летом, на правах свободного агента. Однако испанский клуб отклонил данное предложение. Отмечается, что "сливочные" уверены в игроках своей команды.

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Напомним, что "Реал" сейчас активно пытается заключить сделку с Трентом Александером-Арнольдом о его переходе на правах свободного агента.

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Ранее появлялась информация об интересе к Вирджилу ван Дейку со стороны "Барселоны" и нескольких итальянских топ-клубов.

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Реал (Мадрид) Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
07.01.2025 в 12:42
Прям таки несподівано.. Ван Дейк вже старий, тому не підходить під трансферну політику клубу!
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Комментарии 1
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
07.01.2025 в 12:42
Прям таки несподівано.. Ван Дейк вже старий, тому не підходить під трансферну політику клубу!
Ответить
0
1

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