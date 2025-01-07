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Севилья хочет подписать бывшую звезду Реала

Испания

Футболист может присоединиться к клубу на правах свободного агента

Севилья хочет подписать бывшую звезду Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" хочет подписать бывшего звездного полузащитника мадридского "Реала".

Сообщается, что представители андалусийского клуба контактируют с окружением 33-летнего Хамеса Родригеса, который сейчас принадлежит "Райо Вальекано", однако в ближайшее время колумбиец должен стать свободным агентом. Футболист ведет переговоры о расторжении своего действующего контракта с клубом из Мадрида.

Читайте такжеБывший звездный футболист Реала близок к тому, чтобы стать свободным агентом

Также указывается, что "Севилья" готова предложить Хамесу подписать соглашение до конца этого сезона с возможностью продления контракта на следующий сезон. Сейчас между сторонам продолжаются переговоры.

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В этом сезоне Хамес Родригес принял участие лишь в семи матчах за "Райо Вальекано" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.

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Хамес Родригес Севилья Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Fernando Serrano
Опубликовал: Андрей Журба
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