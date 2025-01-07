Севилья хочет подписать бывшую звезду Реала

"Севилья" хочет подписать бывшего звездного полузащитника мадридского "Реала".

Сообщается, что представители андалусийского клуба контактируют с окружением 33-летнего Хамеса Родригеса, который сейчас принадлежит "Райо Вальекано", однако в ближайшее время колумбиец должен стать свободным агентом. Футболист ведет переговоры о расторжении своего действующего контракта с клубом из Мадрида.

Читайте также Бывший звездный футболист Реала близок к тому, чтобы стать свободным агентом

Также указывается, что "Севилья" готова предложить Хамесу подписать соглашение до конца этого сезона с возможностью продления контракта на следующий сезон. Сейчас между сторонам продолжаются переговоры.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Хамес Родригес принял участие лишь в семи матчах за "Райо Вальекано" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу.