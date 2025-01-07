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Атлетик – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании
Атлетик – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.01.25 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" после победы в Кубке короля сыграет против "Атлетика" из Бильбао на стадии 1/2 финала Суперкубка Испании. "Атлетик" набрал хорошую форму в последнее время, в то время как "Барселона" перед новым годом находилась в кризисе. Одним словом, нас ожидает любопытное противостояние.
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Поединок 1/2 финала Суперкубка Испании сезона 2024/2025 "Атлетик" – "Барселона" состоится в среду, 8 января 2025, в 21:00 Матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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