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Атлетик – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Испания

Атлетик – Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.01.25 ⋊ Суперкубок Испании на UA-Футбол

Атлетик – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" после победы в Кубке короля сыграет против "Атлетика" из Бильбао на стадии 1/2 финала Суперкубка Испании. "Атлетик" набрал хорошую форму в последнее время, в то время как "Барселона" перед новым годом находилась в кризисе. Одним словом, нас ожидает любопытное противостояние.

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Поединок 1/2 финала Суперкубка Испании сезона 2024/2025 "Атлетик" – "Барселона" состоится в среду, 8 января 2025, в 21:00 Матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Суперкубок Испании Атлетик (Бильбао) Барселона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
07.01.2025 в 15:47
Кращим варіантом у зв'язку з тим коять БОСякИ RFEF привести на турнір "другий" склад... Надавши основі краще підготуватися до невиставкових змагань. Чи хоч п'ятірці найбільш задіяних гравців дати відпочити! Ще раз перевірити вихованців Ла Масії! Проте нафтошейхи мільйони платять за Ель Класико тому такий варіант будуть "забороняти"
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
07.01.2025 в 15:47
Кращим варіантом у зв'язку з тим коять БОСякИ RFEF привести на турнір "другий" склад... Надавши основі краще підготуватися до невиставкових змагань. Чи хоч п'ятірці найбільш задіяних гравців дати відпочити! Ще раз перевірити вихованців Ла Масії! Проте нафтошейхи мільйони платять за Ель Класико тому такий варіант будуть "забороняти"
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0
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