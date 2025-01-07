Атлетик – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

"Барселона" после победы в Кубке короля сыграет против "Атлетика" из Бильбао на стадии 1/2 финала Суперкубка Испании. "Атлетик" набрал хорошую форму в последнее время, в то время как "Барселона" перед новым годом находилась в кризисе. Одним словом, нас ожидает любопытное противостояние.

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Поединок 1/2 финала Суперкубка Испании сезона 2024/2025 "Атлетик" – "Барселона" состоится в среду, 8 января 2025, в 21:00 Матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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