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Анчелотти - о Модриче: Он подарок для всего Реала
Карло высказался об опытном хавбеке команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре Луки Модрича после убедительной победы команды над "Депортиво Минера" в Кубке Испании (0:5).
"Он - подарок, подарок для футбола. Даже больше для тех, кто может наслаждаться им вблизи, для болельщиков, партнеров по команде, тренера... для всего "Реала".
Для меня он - большой подарок, особенно из-за того, как он готовится к таким матчам. Он готовит их так, будто это финал, он является очень важным примером для молодых игроков".
Добавим, что Лука провел за "Реал" с 2012 года 562 матча, забил 41 гол и отдал 90 ассистов.
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