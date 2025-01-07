Анчелотти - о Модриче: Он подарок для всего Реала

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался об игре Луки Модрича после убедительной победы команды над "Депортиво Минера" в Кубке Испании (0:5).

"Он - подарок, подарок для футбола. Даже больше для тех, кто может наслаждаться им вблизи, для болельщиков, партнеров по команде, тренера... для всего "Реала".

Для меня он - большой подарок, особенно из-за того, как он готовится к таким матчам. Он готовит их так, будто это финал, он является очень важным примером для молодых игроков".