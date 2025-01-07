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Мудрик таким же был. Жирона показала новый образ Цыганкова. Фото
Может быть не всё так однозначно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
Испанская "Жирона" показала новый образ украинского полузащитника Виктора Цыганкова.
Клуб выложил фотографию, на которой украинец виден с короткой стрижкой. Пользователи сразу вспомнили, что с таким образом начинал свой сезон украинский нападающий Михаил Мудрик.
"Мудрик тоже был лысым до того, как получил положительный результат на допинг", - написал один из пользователей.
Большинство пользователей похвалили новый образ украинца.
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Виктор Цыганков в этом сезоне сыграл 10 матчей за "Жирону" во всех турнирах. Полузащитник забил гол и отдал голевую передачу.
К слову, Виктор Цыганков не играл с 3 декабря 2024 года из-за повреждения. Теперь полузащитник восстановился.
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