Форвард Карабаха договорился о переходе в Севилью, но в последний момент отдал предпочтение клубу, который утроил зарплату

Бразильский форвард Жуниньо, с которым "Севилья" уже договорился о переходе, внезапно предпочел предложение от "Фламенго".

Как пишет Relevo, переговоры между "Севильей" и "Карабахом" по трансферу Жуниньо были на завершающей стадии. Игрок даже согласился на условия контракта и был готов переехать в Испанию. Однако, на последнем этапе переговоров, "Фламенго" сделал футболисту более выгодное предложение, предложив ему втрое более высокую зарплату. Не сумев отказаться от такого варианта, бразилец нарушил договоренность с испанцами.

Жуниньо в текущем сезоне сыграл 26 матчей, забил 10 голов и отдал 3 ассиста.