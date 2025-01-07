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"Не простая ситуация для нас". Тренер Барселоны высказался о проблеме с регистрацией Ольмо и Виктора
Специалист поделился мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о проблеме с Дани Ольмо и Пау Виктора.
"Это непростая ситуация для нас. Без них тяжело, потому что это два важных игрока. Мы знаем, что Дани Ольмо - великолепный футболист, и, конечно, нам его очень не хватает, но мы должны продолжать. Конечно, это повлияет на нас, но это объединяет нас как команду, и мы должны показать, что мы команда", - сказал Флик.
Напомним, что игроки были зарегистрированы лишь на временной основе до конца 2024 года из-за финансовых ограничений Ла Лиги.
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