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Рафинья: Ситуация с Ольмо может повлиять на будущие подписания Барселоны
Игрок выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями о пока еще не зарегистрированных игроках команды: Дани Ольмо и Пау Виктора.
"Ситуация с Ольмо может повлиять на будущие подписания. Я не могу врать. Правда в том, что если бы я был в другом клубе и увидел подобную ситуацию, я не знаю, считал бы я, что это правильный клуб для меня.
Мы не знаем, можем ли на них рассчитывать. Надеемся, что ответственные лица смогут разобраться с этим, чтобы они могли снова играть с командой", - сказал Рафинья.
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