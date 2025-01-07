Рафинья: Ситуация с Ольмо может повлиять на будущие подписания Барселоны

Левый вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями о пока еще не зарегистрированных игроках команды: Дани Ольмо и Пау Виктора.

"Ситуация с Ольмо может повлиять на будущие подписания. Я не могу врать. Правда в том, что если бы я был в другом клубе и увидел подобную ситуацию, я не знаю, считал бы я, что это правильный клуб для меня.

Мы не знаем, можем ли на них рассчитывать. Надеемся, что ответственные лица смогут разобраться с этим, чтобы они могли снова играть с командой", - сказал Рафинья.