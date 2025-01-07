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Рафинья: Ситуация с Ольмо может повлиять на будущие подписания Барселоны

Испания

Игрок выступил на пресс-конференции

Рафинья: Ситуация с Ольмо может повлиять на будущие подписания Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями о пока еще не зарегистрированных игроках команды: Дани Ольмо и Пау Виктора.

"Ситуация с Ольмо может повлиять на будущие подписания. Я не могу врать. Правда в том, что если бы я был в другом клубе и увидел подобную ситуацию, я не знаю, считал бы я, что это правильный клуб для меня.

Мы не знаем, можем ли на них рассчитывать. Надеемся, что ответственные лица смогут разобраться с этим, чтобы они могли снова играть с командой", - сказал Рафинья.

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Рафинья Барселона Дани Ольмо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
07.01.2025 в 22:19
Вже в одного відкриваються очі... На черзі інші . Путал@на має пройти очищення Сегундою. Через це проходили колись і Мілан, і Юве, і Марсель, на черзі МС
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
07.01.2025 в 22:19
Вже в одного відкриваються очі... На черзі інші . Путал@на має пройти очищення Сегундою. Через це проходили колись і Мілан, і Юве, і Марсель, на черзі МС
Ответить
0
1

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