Официально известно, сколько Винисиус пропустит из-за дисквалифиции

Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании.

Бразильский футболист сможет принять участие в ближайшем матче за Суперкубок Испании. После этого он пропустит две игры Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" и "Вальядолида".

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Напомним, что бразилец был удален в недавнем матче Ла Лиги за удар по лицу вратаря "Валенсии". Игрока мадридцев могли отстранить на 4-12 матчей за агрессию.