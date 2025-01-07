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Официально известно, сколько Винисиус пропустит из-за дисквалифиции

Испания
Обновлено

Но футболист сыграет в матче за Суперкубок Испании

Официально известно, сколько Винисиус пропустит из-за дисквалифиции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании.

Бразильский футболист сможет принять участие в ближайшем матче за Суперкубок Испании. После этого он пропустит две игры Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" и "Вальядолида".

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Напомним, что бразилец был удален в недавнем матче Ла Лиги за удар по лицу вратаря "Валенсии". Игрока мадридцев могли отстранить на 4-12 матчей за агрессию.

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Вальядолид Реал (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Винисиус Жуниор
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Море23 (Одесса)
07.01.2025 в 23:03
И так понятно был бы игрок Барселоны дисквалификации на 5 игр .на 2 даже Флика дисквалификации была ,а он не был агрессивный
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
07.01.2025 в 23:03
И так понятно был бы игрок Барселоны дисквалификации на 5 игр .на 2 даже Флика дисквалификации была ,а он не был агрессивный
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0
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