Испания
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Официально известно, сколько Винисиус пропустит из-за дисквалифиции
Но футболист сыграет в матче за Суперкубок Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил дисквалификацию на два матча чемпионата Испании.
Бразильский футболист сможет принять участие в ближайшем матче за Суперкубок Испании. После этого он пропустит две игры Ла Лиги против "Лас-Пальмаса" и "Вальядолида".
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Напомним, что бразилец был удален в недавнем матче Ла Лиги за удар по лицу вратаря "Валенсии". Игрока мадридцев могли отстранить на 4-12 матчей за агрессию.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Море23 (Одесса)
07.01.2025 в 23:03
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