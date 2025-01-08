Атлетик – Барселона. АУДИО онлайн трансляция полуфинала Суперкубка Испании

UA-Футбол организует комментарий поединка полуфинала Суперкубка Испании между "Атлетиком" из Бильбао и каталонской "Барселоной".

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"Реал" против "Мальорки", а "Барселона" – против "Атлетика". И, естественно, все проходит с полуфиналами и финалом, аж в три матча по традиции, в Саудовской Аравии. Выйдет ли команда Ханси Флика в решающий поединок? Или же коллектив из Бильбао преподнесет сюрприз? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 января – в 20:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев