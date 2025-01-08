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Кубок короля. Эльденсе – Валенсия 0:2. Гости понемногу оживают

Испания
Обновлено

"Валенсия" уверенно обыграла своего соперника в рамках 1/16 финала кубка Испании

Кубок короля. Эльденсе – Валенсия 0:2. Гости понемногу оживают

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Последний матч 1/16 финала кубка Испании проходил позже через перенесенный матч Примеры, где "Валенсия" встречалась с "Реалом". Уже в этом матче валенсийцы выглядели достойно, особенно в первом тайме. Тенденция хорошей игры продолжилась и в кубке. "Эльденсе" звезд с неба не хватает, находясь в нижней части турнирной таблицы Сегунды. "Валенсия" под руководством Корберана изменилась. То ли это краткосрочный эффект, то ли стабильная тенденция увидим чуть позже, но пока есть игра и появился результат. "Валенсия" играла основой и полностью контролировала ход игры, дважды отличившись еще в первом тайме усилиями Каноса и Диего Лопеса.


1/16 финала кубка Испании. Эльда. "Эстадио Нуэво Пепико Амат"
Эльденсе (II) - Валенсия 0:2
Голы: Канос, 9; Лопес, 39

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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