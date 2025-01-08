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Атлетик - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Суперкубка Испании
Атлетик - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 08.01.2025 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом полуфинале Суперкубка Испании в Саудовской Аравии встретятся вице-чемпион страны "Барселона" и обладатель кубка Испании прошлого сезона "Атлетик" из Бильбао. Текущий календарный год баски начали матчем в Кубке Испании, лишь в серии пенальти одолев "Логроньес" из 4 испанского дивизиона. Справедливости ради стоит отметить, что в этом поединке Эрнесто Вальверде совершил определенную ротацию. В Примере "Атлетик" находится на комфортной четвертой позиции, лишь на 2 очка отставая от третьей "Барселоны". В последнее время баски находятся в хорошей форме и готовы дать бой сопернику.
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Что касается команды Ханси Флика, то они начали год разгромом "Барбастро" в рамках кубка Испании. Немецкий специалист сделал ротацию и дал шанс тем, кто меньше играет в текущем сезоне. В целом дела "Барселоны" в последнее время идут не очень. В ноябре механизм дал сбой и теперь каталонцы только третьи в Примере, уступая мадридским "Реалу" и "Атлетико". Также "сине-гранатовые" до сих пор не могут зарегистрировать на вторую половину сезона Дани Ольмо и Пау Виктора, однако в заявку на матч они попали. Это неприятный сигнал не только для этих игроков, но и для других, особенно, для потенциальных новичков.
Суперкубок Испании. 1/2 финала
8 января, 21:00. Джидда. "Король Абдулла Спортс Сити"
"Атлетик" - "Барселона"
Арбитр: Мигель Ортис
Трансляция: Setanta Sports
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