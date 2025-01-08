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Клуб Ла Лиги хочет арендовать игрока Астон Виллы

Испания

Существуют определенные препятствия в реализации такого перехода

Клуб Ла Лиги хочет арендовать игрока Астон Виллы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Валенсия" находится в трудном положении, располагаясь в зоне вылета в чемпионате. "Летучие мыши" пытаются усилиться в зимнее трансферное окно, но учитывая их финансовые проблемы, испанский клуб будет рассматривать только аренду игроков.

По информации Marca, "Валенсия" заинтересована в услугах Косты Недельковича из "Астон Виллы". Серб не является основным игроком в команде Унаи Эмери, а "летучим мышам" необходимо усилить правый фланг обороны из-за травмы Тьерри Коррейя. Впрочем, осуществить эту операцию будет не так просто, поскольку "Астон Вилла" имеет лимит на трансферы за пределы Англии. Команды Премьер-лиги могут отдать в аренду только шестерых игроков, а бирмингемцы уже имеют пятерых игроков в аренде за пределами Туманного Альбиона. Пока Мончи не прояснит ситуацию, зеленый свет для серба не может быть дан, чтобы он прибыл на "Месталью".

Отметим, что в этом сезоне Коста Неделькович провел 8 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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