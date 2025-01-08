Экс-игрок Атлетика Бильбао о своем переходе в Баварию в 2012 году: Многие люди не поняли моего отъезда

Хави Мартинес большинство своей спортивной карьеры провел в "Баварии", однако первые шаги во взрослом футболе он начал делать в "Атлетике Бильбао". В 2012 году испанец присоединился к мюнхенцам, которые заплатили за него клаусулу в размере 40 млн евро. В интервью Marca Хави Мартинес отметил, что этот трансфер состоялся достаточно быстро и он не успел должным образом попрощаться с баскским клубом.

"Многие люди не поняли моего отъезда, потому что считали, что это был шаг, который я не должен был делать. Думаю, большинство людей поняли это позже. Это была "Бавария", и это был чрезвычайно важный шаг для меня. Но да, это правда, что я хотел поехать в Бильбао на несколько дней, чтобы попрощаться со всеми и дать пресс-конференцию. Я обсудил это с "Баварией", и они решили, что я уже должен быть в Мюнхене на тренировках, чтобы быстрее набрать форму. Трансфер состоялся, кажется, 29 августа. Бундеслига уже началась, и мне нужно было набирать форму. Поэтому я не смог нормально попрощаться... Сейчас я стараюсь смотреть матчи обеих команд, потому что это мое прошлое, и я чувствую, что меня очень любят в обоих местах. В Бильбао меня очень любят. Они относятся ко мне с большой любовью. У меня до сих пор есть там друзья. И в Германии меня тоже очень любили", - заявил испанский полузащитник.

Отметим, что Хави Мартинес провел 251 матч за "Атлетик", где отметился 25 голами и 6 ассистами в течение шести лет, проведенных в Бильбао.