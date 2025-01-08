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С кем сыграют Реал и Барселона? Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Испании

Испания
Обновлено

Матчи состоятся уже на следующей неделе

С кем сыграют Реал и Барселона? Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Испании

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Сегодня, в среду 8-го января, была проведена церемония жеребьевки стадии 1/8 финала Кубка Короля. Официальный сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF) опубликовал результаты жребия.

  • "Понтеведра" - "Хетафе"
  • "Оуренсе" - "Валенсия"
  • "Альмерия" - "Леганес"
  • "Эльче" - "Атлетико Мадрид"
  • "Реал Мадрид" - "Сельта Виго"
  • "Барселона" - "Реал Бетис"
  • "Реал Сосьедад" - "Райо Вальекано"
  • "Атлетик Бильбао" - "Осасуна"
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Сообщается, что все матчи состоятся в период с 14-го по 16-е января. Окончательный календарь игр будет опубликован позже.

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Источник:
RFEF
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
08.01.2025 в 15:51
Бетис, так Бетис. Не продажная ж Сельта...
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
08.01.2025 в 15:51
Бетис, так Бетис. Не продажная ж Сельта...
Ответить
0
0

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