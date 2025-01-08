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С кем сыграют Реал и Барселона? Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Испании
Матчи состоятся уже на следующей неделе
Сегодня, в среду 8-го января, была проведена церемония жеребьевки стадии 1/8 финала Кубка Короля. Официальный сайт Королевской федерации футбола Испании (RFEF) опубликовал результаты жребия.
- "Понтеведра" - "Хетафе"
- "Оуренсе" - "Валенсия"
- "Альмерия" - "Леганес"
- "Эльче" - "Атлетико Мадрид"
- "Реал Мадрид" - "Сельта Виго"
- "Барселона" - "Реал Бетис"
- "Реал Сосьедад" - "Райо Вальекано"
- "Атлетик Бильбао" - "Осасуна"
???? ???????????????????????????? | ¡¡ESTOS SON LOS ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????!!— RFEF (@rfef) January 8, 2025
????️ Los duelos, a partido único, se disputarán los días 14, 15 y 16 de enero.
ℹ️ Tienes toda la información ampliada en https://t.co/tP49bAAmLX#LaCopaMola???? | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/B61xG1Vwra
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Сообщается, что все матчи состоятся в период с 14-го по 16-е января. Окончательный календарь игр будет опубликован позже.
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