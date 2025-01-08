Реал – Мальорка. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Испании

"Реал" сыграет против "Мальорки" на стадии 1/2 финала Суперкубка Испании. Обе команды накануне ротировали составы в матчах кубка против соперников из 4 дивизиона. Если мадридцы без проблем разгромили "Депортиво Минеру" со счетом 5:0, то "Мальорка" позорно проиграла "Понтеведре" 0:3. Это говорит о том, что команда делает ставку на Суперкубок.

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Поединок 1/2 финала Суперкубка Испании сезона 2024/2025 "Реал" - "Мальорка" состоится в четверг, 9 января 2025 года, в 21:00 Матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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