Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ямаль назвал имя своего кумира, которого ставит выше Месси
Это Неймар
Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль рассказал, кто является его кумиром в футболе.
"Неймар всегда был моим кумиром... звездой, легендой. Мне было пять лет, когда я увидел Неймара в "Сантосе"... и 7 лет, когда я увидел его на "Камп Ноу". Это было невероятно!
Да, там был Месси, который также был невероятным. Но Неймар был совсем другим", - сказал Ямаль.
Добавим, что Ламин в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 6 голов и отдал 12 ассистов.
Читайте такжеНеймар раскрыл свои планы на ЧМ-2026
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Забарный отказался от трансфера в ПСЖ из-за того, что в их составе есть россиянин
- Динамо предложило сотрудничество колумбийскому вингеру
- Поражение Арсенала, новый владелец для Ливерпуля, Шахтер покупает Крупского, Клопп в Украине. Главные новости за 7 января
- Нападающий Барселоны стал вторым самым молодым дебютантом в истории клуба
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Рафаэлла Сантос, сестра Неймара, снова в отношениях с Габиголом: роман возродился
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000