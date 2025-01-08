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Ямаль назвал имя своего кумира, которого ставит выше Месси

Испания

Это Неймар

Ямаль назвал имя своего кумира, которого ставит выше Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Молодой талант "Барселоны" Ламин Ямаль рассказал, кто является его кумиром в футболе.

"Неймар всегда был моим кумиром... звездой, легендой. Мне было пять лет, когда я увидел Неймара в "Сантосе"... и 7 лет, когда я увидел его на "Камп Ноу". Это было невероятно!

Да, там был Месси, который также был невероятным. Но Неймар был совсем другим", - сказал Ямаль.

Добавим, что Ламин в текущем сезоне сыграл 21 матч, забил 6 голов и отдал 12 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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