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Ямаль рассказал, планирует ли продолжить сотрудничество с Барселоной

Испания

Барса - клуб моей жизни (с)

Ямаль рассказал, планирует ли продолжить сотрудничество с Барселоной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о новом договоре со своим клубом.

"Я верю, что мой новый контракт будет подписан в ближайшее время. "Барса" - клуб моей жизни. Я надеюсь продолжить сотрудничество с командой и остаться здесь как можно дольше... Я хочу играть в Ла Лиге. Я хочу играть за "Барсу"!

Я продлю свой контракт. Я сделаю это", - сказал игрок.

Напомним, что у Ямаля текущий договор с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 180 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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