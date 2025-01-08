Ямаль рассказал, планирует ли продолжить сотрудничество с Барселоной

Правый вингер "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о новом договоре со своим клубом.

"Я верю, что мой новый контракт будет подписан в ближайшее время. "Барса" - клуб моей жизни. Я надеюсь продолжить сотрудничество с командой и остаться здесь как можно дольше... Я хочу играть в Ла Лиге. Я хочу играть за "Барсу"!

Я продлю свой контракт. Я сделаю это", - сказал игрок.