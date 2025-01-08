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Барселона не спешит отпускать своего центрбека в Ювентус

Испания

Будущее Араухо в Барселоне пока неопределённо

Барселона не спешит отпускать своего центрбека в Ювентус

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" заинтересован в подписании центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо и руководство туринского клуба готово предложить ему договор уже в ближайшее время.

Несмотря на то, что контракт уругвайца истекает через 18 месяцев, "Барселона" не спешит отпускать своего игрока. Кроме того, в клубе утверждают, что не получали никаких официальных предложений от "Ювентуса".

Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 1 матч, в котором отдал 1 результативную передачу.

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Барселона Рональд Араухо Ювентус
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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