Барселона не спешит отпускать своего центрбека в Ювентус

"Ювентус" заинтересован в подписании центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо и руководство туринского клуба готово предложить ему договор уже в ближайшее время.

Несмотря на то, что контракт уругвайца истекает через 18 месяцев, "Барселона" не спешит отпускать своего игрока. Кроме того, в клубе утверждают, что не получали никаких официальных предложений от "Ювентуса".

Рональд из-за травмы в текущем сезоне сыграл 1 матч, в котором отдал 1 результативную передачу.