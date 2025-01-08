Тренер Реала высказался о дисквалификации Винисиуса

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти недоволен двухматчевой дисквалификацией левого вингера команды Винисиуса Жуниора.

"Дисквалификация Вини несправедлива. Я слышу все обиды и то, что он страдает... это неправильно. Я устал от этого..., потому что когда люди говорят о поведении Вини, все оскорбления, издевательства и другие вещи, которые с ним случаются, забываются", - сказал Карло.