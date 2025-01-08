  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тренер Реала высказался о дисквалификации Винисиуса
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Реала высказался о дисквалификации Винисиуса

Испания

Несправедливо (с)

Тренер Реала высказался о дисквалификации Винисиуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти недоволен двухматчевой дисквалификацией левого вингера команды Винисиуса Жуниора.

"Дисквалификация Вини несправедлива. Я слышу все обиды и то, что он страдает... это неправильно. Я устал от этого..., потому что когда люди говорят о поведении Вини, все оскорбления, издевательства и другие вещи, которые с ним случаются, забываются", - сказал Карло.

Напомним, что Винисиус был удален в недавнем матче Ла Лиги за удар по лицу вратаря "Валенсии". За это игрока дисквалифицировали на два матча чемпионата Испании.

Читайте такжеС кем сыграют Реал и Барселона? Известны результаты жеребьевки 1/8 Кубка Испании
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт со своим вингером - Романо
yellow-arrow
Вице-президент Барселоны заверила, что клуб вернётся на свой стадион
yellow-arrow
Барселона не спешит отпускать своего центрбека в Ювентус
Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости