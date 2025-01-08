Вице-президент "Барселоны" заверила, что клуб вернётся на свой стадион.

По словам Елены Форт, даты возвращения пока нет, но это произойдёт в нынешнем сезоне. На сдвиг даты повлияли обнаруженные дефекты.

"Клуб очень открыто рассказывал о ходе работы. При строительстве возникли проблемы и были обнаружены дополнительные дефекты. В результате дата возвращения отодвигалась все дальше и дальше. Но прежде всего мы должны радоваться тому, что стадион строится. Это мечта, и она скоро сбудется", - сказала Форт.

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Напомним, что сейчас "Барселона" проводит домашние матчи на "Олимпийском стадионе" в связи с расширением "Камп Ноу".