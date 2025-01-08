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Вице-президент Барселоны заверила, что клуб вернётся на свой стадион

Испания

Но не сказала когда

Вице-президент Барселоны заверила, что клуб вернётся на свой стадион

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Вице-президент "Барселоны" заверила, что клуб вернётся на свой стадион.

По словам Елены Форт, даты возвращения пока нет, но это произойдёт в нынешнем сезоне. На сдвиг даты повлияли обнаруженные дефекты.

"Клуб очень открыто рассказывал о ходе работы. При строительстве возникли проблемы и были обнаружены дополнительные дефекты.

В результате дата возвращения отодвигалась все дальше и дальше. Но прежде всего мы должны радоваться тому, что стадион строится. Это мечта, и она скоро сбудется", - сказала Форт.

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Напомним, что сейчас "Барселона" проводит домашние матчи на "Олимпийском стадионе" в связи с расширением "Камп Ноу".

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Источник:
Voetball International
Опубликовал: Владислав Прийменко
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