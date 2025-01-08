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Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт со своим вингером - Романо

Испания

Ждем официальное подтверждение

Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт со своим вингером - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло продолжит сотрудничество со своим клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, договор будет подписан в четверг. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2030 года и не будет содержать опции продления контракта еще на один год.

Амад в сезоне 2024/25 провел 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.

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Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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