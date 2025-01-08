Манчестер Юнайтед подпишет новый контракт со своим вингером - Романо

Правый вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло продолжит сотрудничество со своим клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, договор будет подписан в четверг. Новое соглашение будет рассчитано до июня 2030 года и не будет содержать опции продления контракта еще на один год.

Амад в сезоне 2024/25 провел 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 ассистов.