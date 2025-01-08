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Арсенал заинтересован в трансфере центрбека Барселоны

Испания

Араухо может перейти в АПЛ

Арсенал заинтересован в трансфере центрбека Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее сообщалось, что "Ювентус" заинтересован в подписании центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Как сообщает издание MD, к борьбе за игрока подключился "Арсенал". Англичане готовы приложить максимум усилий, чтобы убедить защитника сейчас или летом перебраться в Лондон.

"Барселона", безусловно, предпочла бы сохранить Араухо, но если футболист не подпишет новый контракт до конца сезона, то будет выставлен на трансфер - клуб не захочет потерять Рональда бесплатно, поскольку текущее соглашение игрока рассчитано до 30 июня 2026 года.

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Арсенал (Лондон) Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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