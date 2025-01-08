Как же невовремя! Звёздный нападающий Сельты выбыл на срок до четырёх недель

Звёздный нападающий испанской "Сельты" выбыл на срок до четырёх недель.

Яго Аспас получил травму в матче Кубка Испании против "Расинга". Сканирование показало, что у нападающего перелом нижней части ноги.

Футболист может пропустить до четырёх недель. В этот промежуток входит кубковый матч против мадридского "Реала".

В худшем случае нападающий пропустит следующие матчи Ла Лиги против "Райо Вальекано", "Атлетика", "Алавеса" и "Валенсии".

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В этом сезоне Яго Аспас сыграл в 17-ти матчах за "Сельту". Он забил 6 голов и сделал три голевые передачи.

Напомним, что кубковый матч "Реала" против "Сельты" пройдёт с 14-16 января. Все пары турнира смотрите на нашем сайте.