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Опытный защитник Реала высказался о своем будущем в команде

Испания

Я наслаждаюсь этим сезоном и полностью сосредоточен на играх (с)

Опытный защитник Реала высказался о своем будущем в команде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Контракт Лукаса Васкеса с мадридским "Реалом" истекает в июне этого года, и пока что нет официальной информации о продлении соглашения.

Во время недавней пресс-конференции Васкес признался, что пока рано говорить о его будущем:

"Слишком рано что-то говорить... Я наслаждаюсь этим сезоном и полностью сосредоточен на играх. Больше ничего не могу сказать", - прокомментировал ситуацию испанец.

Лукас в текущем сезоне сыграл 23 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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