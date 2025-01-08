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Опытный защитник Реала высказался о своем будущем в команде
Я наслаждаюсь этим сезоном и полностью сосредоточен на играх (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Контракт Лукаса Васкеса с мадридским "Реалом" истекает в июне этого года, и пока что нет официальной информации о продлении соглашения.
Во время недавней пресс-конференции Васкес признался, что пока рано говорить о его будущем:
"Слишком рано что-то говорить... Я наслаждаюсь этим сезоном и полностью сосредоточен на играх. Больше ничего не могу сказать", - прокомментировал ситуацию испанец.
Лукас в текущем сезоне сыграл 23 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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