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Барселона получила временное разрешение зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора

Испания
Обновлено

Хоть временно, но уже получили разрешение

Барселона получила временное разрешение зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанская "Барселона" получила временное разрешение зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

Высший спортивный совет разрешил каталонскому клубу во время рассмотрения апелляции использовать игроков.

По словам AS, "Барселона" понимает, что статьи регламента не применимы к случаям Дани Ольмо и Пау Виктора, и, кроме того, они указывают на большой ущерб, который был бы нанесен, если бы не позволили обоим игрокам играть, во время рассмотрения дела. Ведь футболисты могли разорвать свои контракты.

Высший спортивный совет решил принять максимальную меру предосторожности во время рассмотрения апелляции.

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Напомним, что Дани Ольмо присоединился к "Барселоне" в августе 2024 года из "РБ Лейпциг" за 55 млн евро. Пау Виктор перешёл из "Жироны" в июле 2024 года за 2,7 млн евро.

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Дани Ольмо Пау Виктор
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1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.01.2025 в 20:39
Очередной ящик Пандоры. Нахрена нужны все эти правила и толпа чиновников, которые следят за их исполнением.
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
08.01.2025 в 20:39
Очередной ящик Пандоры. Нахрена нужны все эти правила и толпа чиновников, которые следят за их исполнением.
Ответить
1
0
avatar
Bаrcelinius
08.01.2025 в 20:32
Я ж говорил, шо порешают, ёпта.
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
08.01.2025 в 20:21
Проявили до бомжів милосердя
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