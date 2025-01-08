Первый полуфинал Суперкубка Испании. Стартовые составы на матч Атлетик – Барселона

Суперкубок Испании стартует в Саудовской Аравии, в городе Джидда. Матч состоится на домашнем стадионе "Аль-Ахли" "Король Абдалла Спортс Сити"

"Атлетик" и "Барселона" представили свои стартовые составы.

"Атлетик" участвует в Суперкубке Испании как обладатель Кубка страны. В прошлом сезоне в финале они обыграли "Мальорку" со счётом 2:1.

"Барселона" сыграет в матче в статусе вице-чемпиона Ла Лиги, отстав от мадридского "Реала" на 10 баллов.

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Матч начнётся в 21:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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