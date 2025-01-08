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Первый полуфинал Суперкубка Испании. Стартовые составы на матч Атлетик – Барселона
Матч начнётся в 21:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Суперкубок Испании стартует в Саудовской Аравии, в городе Джидда. Матч состоится на домашнем стадионе "Аль-Ахли" "Король Абдалла Спортс Сити"
"Атлетик" и "Барселона" представили свои стартовые составы.
???? ???????????????????????????????? ???????? ???? @FCBarcelona— Athletic Club (@Athletic_en) January 8, 2025
???? Let's go, Lehoiak!#AthleticBarça ???? #UniqueInTheWorld ???? pic.twitter.com/DwSANiLYtj
???? BARÇA XI ????#AthleticBarça pic.twitter.com/8KIvueJm9l— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2025
"Атлетик" участвует в Суперкубке Испании как обладатель Кубка страны. В прошлом сезоне в финале они обыграли "Мальорку" со счётом 2:1.
"Барселона" сыграет в матче в статусе вице-чемпиона Ла Лиги, отстав от мадридского "Реала" на 10 баллов.
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Матч начнётся в 21:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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