Талантливый вингер Манчестер Юнайтед может перейти в Ла Лигу

Левый вингер Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" может перейти в "Атлетико Мадрид". Об этом сообщает TBR Football.

Однако, переход Алехандро в испанский гранд не будет простым. "Манчестер Юнайтед" вряд ли согласится отпустить своего талантливого игрока за бесценок. Ожидается, что английский клуб выдвинет высокие финансовые требования.

Гарначо в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.