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Талантливый вингер Манчестер Юнайтед может перейти в Ла Лигу
Гарначо может сменить команду
utdreport
Левый вингер Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" может перейти в "Атлетико Мадрид". Об этом сообщает TBR Football.
Однако, переход Алехандро в испанский гранд не будет простым. "Манчестер Юнайтед" вряд ли согласится отпустить своего талантливого игрока за бесценок. Ожидается, что английский клуб выдвинет высокие финансовые требования.
Гарначо в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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