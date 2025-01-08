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Талантливый вингер Манчестер Юнайтед может перейти в Ла Лигу

Испания

Гарначо может сменить команду

Талантливый вингер Манчестер Юнайтед может перейти в Ла Лигу

utdreport

Новина українською

Левый вингер Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" может перейти в "Атлетико Мадрид". Об этом сообщает TBR Football.

Однако, переход Алехандро в испанский гранд не будет простым. "Манчестер Юнайтед" вряд ли согласится отпустить своего талантливого игрока за бесценок. Ожидается, что английский клуб выдвинет высокие финансовые требования.

Гарначо в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

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Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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