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Причем здесь отель? Известна забавная причина, почему Флик поставил в ворота на Атлетик ветерана Щенсны
Тренер не прощает ошибок
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик хотел поставить в матче против "Атлетико" Иньяки Пенью, но в последний момент передумал.
По словам AS, Пенья опоздал на тренировку в отеле. Испанца сбило расписание "Барселоны". Сначала все подумали, что он заснул, но вратарь пришёл с опозданием.
Флик такого не прощает и оставил вратаря в запасе, поставив в основу Щенсны.
Подобная ситуация была с Кунде, который три матча "Барселоны" пробыл в запасе из-за опозданий.
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Матч "Атлетико – Барселона" начнётся в 21:00 по киевскому времени. К слову, известны стартовые составы на матч.
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