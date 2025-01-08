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Причем здесь отель? Известна забавная причина, почему Флик поставил в ворота на Атлетик ветерана Щенсны

Испания
Обновлено

Тренер не прощает ошибок

Причем здесь отель? Известна забавная причина, почему Флик поставил в ворота на Атлетик ветерана Щенсны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик хотел поставить в матче против "Атлетико" Иньяки Пенью, но в последний момент передумал.

По словам AS, Пенья опоздал на тренировку в отеле. Испанца сбило расписание "Барселоны". Сначала все подумали, что он заснул, но вратарь пришёл с опозданием.

Флик такого не прощает и оставил вратаря в запасе, поставив в основу Щенсны.

Подобная ситуация была с Кунде, который три матча "Барселоны" пробыл в запасе из-за опозданий.

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Матч "Атлетико – Барселона" начнётся в 21:00 по киевскому времени. К слову, известны стартовые составы на матч.

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Войцех Щенсны Иньяки Пенья Ханси Флик
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Источник:
AS
Опубликовал: Владислав Прийменко
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