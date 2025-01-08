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Отметился дебютным голом и посвятил одноклубнику. Гави открыл счёт в матче против Атлетика. Видео гола

Испания

Красавец!

Отметился дебютным голом и посвятил одноклубнику. Гави открыл счёт в матче против Атлетика. Видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Гави открыл счёт в матче Суперкубка Испании

На 17-й минуте в матче против "Атлетика" испанский футболист забил первый гол в сезоне за "Барселону". К тому же, взятие ворот он посвятил Дани Ольмо.

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Федерация футбола Испании показала гол.

К слову, это восьмой гол полузащитника за "Барселону" во всех турнирах.

Напомним, что "Барселона" в Суперкубке Испании играет в статусе вице-чемпиона Ла Лиги сезона 2023/24. Второй полуфиналист станет известен 9 января в матче "Реал – Мальорка".

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Барселона Гави
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Источник:
RFEF
Опубликовал: Владислав Прийменко
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