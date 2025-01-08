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Отметился дебютным голом и посвятил одноклубнику. Гави открыл счёт в матче против Атлетика. Видео гола
Красавец!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Гави открыл счёт в матче Суперкубка Испании
На 17-й минуте в матче против "Атлетика" испанский футболист забил первый гол в сезоне за "Барселону". К тому же, взятие ворот он посвятил Дани Ольмо.
Федерация футбола Испании показала гол.
???? ¡????????????????????, ????????????????????, ????????????????????!— RFEF (@rfef) January 8, 2025
???? Gavi marca para adelantar al Barça en la semifinal. Buena jugada de los culés que termina con la primera diana del partido.
???? @AthleticClub - @FCBarcelona_es I 0-1 I 17'
???? @MovistarFutbol #SuperSupercopa pic.twitter.com/7n02EcdD3W
К слову, это восьмой гол полузащитника за "Барселону" во всех турнирах.
Напомним, что "Барселона" в Суперкубке Испании играет в статусе вице-чемпиона Ла Лиги сезона 2023/24. Второй полуфиналист станет известен 9 января в матче "Реал – Мальорка".
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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