Суперкубок Испании. Атлетик – Барселона 0:2. Кризис каталонцев позади?

Ханси Флик удивил выбором вратаря. В основе вышел Войцех Щенсны, а не Пенья. Оказалось, что Иньяки опоздал на тренировку, а Флик такие моменты не прощает. Также вернулся в основу Ямаль, который наконец-то восстановился от травмы. В "Атлетике" все же остался на скамье запасных Нико Уильямс, который получил повреждение накануне.

"Барселона" традиционно взяла под контроль мяч, но баски довольно агрессивно прессинговала. Уже на первых минутах Рафинья замыкал прострел с левого фланга, но его удар слета прошел выше ворот. Через некоторое время бразилец выполнил опасный штрафной и низом направил мяч в левый угол, но вратарь справился с ударом, совершив уверенный сейв. Каталонцы достаточно быстро повели в счете. Их очередная атака завершилась подачей Бальде в штрафную, которую замкнул Гави. 0:1. "Атлетик" ответил моментом Иньяки Уильямса, который опасно прорывался по правому флангу и осуществил прострельную передачу, которую в последний момент прервал Кунде. Еще один опасный момент имел Рафинья, но его удар низом по центру ворот не стал неожиданностью для Симона.

С середины первого тайма инициативой владела команда из Бильбао. Особенно активен был Иньяки Уильямс, который, кажется, играл еще и за брата. Он постоянно держал в напряжении оборону соперника. Сначала Иньяки совершил индивидуальный проход, но его попытку обострить ситуацию заблокировал один из игроков соперника. Буквально через несколько минут Уильямс-старший усмирил прострел во вратарской, но направил мяч чуть выше ворот. Уже перед свистком на перерыв Иньяки Уильямс получил передачу в штрафной и пробил низом по центру ворот, но Войцех Щенсный справился с ударом.

Начало второго тайма было однозначно за "Барселоной". Они провели несколько опасных атак и сумели удвоить преимущество. Сначала активный Рафинья сместился с левого фланга в центр и пробил прямо в руки голкиперу. И наконец Гави передачей в одно касание вывел Ямаля лицом к лицу с Симоном, Ламин развернулся и расстрелял голкипера в ближний угол. 0:2. Буквально сразу же Роберт Левандовски получил пас в штрафной и пробил мимо ворот, направив мяч далеко в сторону от правой стойки. После такого нокдауна в начале второго тайма "Атлетик" побежал отыгрываться. Команда заработала ряд стандартов, но подачи Алекса Беренгера никакой опасности не несли.

Эрнесто Вальверде пытался освежить игру заменами. На поля появились Весга, де Маркос и Нико Уильямс. Они освежили игру, но решающего перелома в игре не произошло. Активным по-прежнему был Иньяки Уильямс. В конце матча "Атлетик" забил 2 гола, но оба были отменены из-за положения вне игры после просмотра ВАР. Больше команда из Бильбао не смогла. Так что "Барселона" закономерно побеждает, но баски как минимум на один гол наиграли. Завтра состоится второй полуфинал "Реал" - "Мальорка", где каталонцы узнают соперника по финалу.

1/2 финала Суперкубка Испании.

Джидда. "Король Абдулла Спортс Сити"

"Атлетик" - "Барселона" 0:2

Голы: Гави, 17, Ямаль, 52



"Атлетик": Симон – Лекуэ (Де Маркос, 63), Вивиан, Паредес, Берчиче – Прадос Диас (Весга, 63), Хаурегисар, Гомес (Джало, 80), И. Уильямс, Беренгер (Серрано, 73) - Гурусета (Н. Уильямс, 63).



"Барселона": Щенсны – Бальде (Мартин, 83), И. Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Касадо (Гарсия, 83) – Рафинья, Гави (де Йонг, 73), Ямаль (Лопес, 63) – Левандовски (Ф. Торрес, 73).

Предупреждения: Беренгер, 50, Гомес, 76 – Кунде, 76